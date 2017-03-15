В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины

В Приморском крае с новой силой разгорается международный семейный конфликт вокруг несовершеннолетнего ребёнка. Несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге временно приостановить действие хабаровского суда по делу бывшей жительницы Донецка Елены Сак и её дочери, правоохранительные органы Находки сегодня, 15 марта, попытались "штурмом" попасть в квартиру этой семьи.

Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» гражданский муж женщины Вячеслав Хренов, судебные приставы, с их слов, якобы несколько раз отправляли повестки Елене Сак с требованием явиться в службу, но она игнорировала данное требование. Сегодня приставы попытались прибегнуть к процедуре принудительного привода.





«Мы никаких повесток не получали. Более того, я был 9 марта у судебных приставов и познакомил их с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о временной приостановке действия хабаровского районного суда по данному делу, – пояснил Вячеслав Хренов. – И вот сегодня мы все – девочка, мама и я – испытали настоящий шок. Ребёнок с высокой температурой дома находится, она в ужасе от того, что в эти часы произошло».

Налицо прямое нарушение Европейской конвенции по правам человека со стороны представителей службы судебных приставов, считают представители общественности Находки.

«Мы зафиксировали всё происходящее на видео. Собираемся готовить жалобу, с которой вновь обратимся в ЕСПЧ, чтобы показать – на территории Находки не исполняется решение суда Страсбурга»,— сообщил руководитель общественной организации «Надежда» Артём Трембовлев.

После приезда журналистов и долгих телефонных переговоров с краевым управлением Федеральной службы судебных приставов все заинтересованные стороны приняли решение до поры до времени оставить семью в покое. Первым делом Елена Сак, её дочь-школьница и приехавший накануне из столицы ДНР отец девочки Андрей Сак отправятся на приём к психологу.

«Мы договорились о том, что в пятый раз пройдём психологическую экспертизу. Ребёнок в присутствии отца и судебных приставов ещё раз скажет о том, что она не желает ехать в Донецк, где ведутся боевые действия, и хочет жить со мной»,— рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» мама ребёнка Елена Сак.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», бывший муж Елены обвинил её в нарушении закона и потребовал возвращения дочери из Находки в Донецк через суд. Центральный районный суд Хабаровска обязал женщину вернуть девятилетнюю дочь к отцу в Донбасс. Общественники Находки выступили на стороне матери. В начале марта Европейский суд по правам человека в Страсбурге временно приостановил решение хабаровского суда.