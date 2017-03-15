Учителя Владивостока серьёзно готовятся к профессиональным конкурсам

На днях более 60 молодых педагогов из разных владивостокских школ собрались, чтобы обсудить предстоящие конкурсы профессионального мастерства. Площадкой для встречи стала школа № 65.

Собрание, организованное советом молодых педагогов города Владивостока, было посвящено не только конкурсам, но и в целом карьерным перспективам учителей, их аттестации и повышению квалификации.

Развернутую консультацию о всем разнообразии возможностей карьерного и профессионального роста в муниципальной системе образования педагогам дала специалист управления образования Ирина Милованова.

Также собравшиеся подробно обсудили предстоящий конкурс «Молодой специалист года». Учителя могут выдвигать свои предложения по поводу организации и проведения этого конкурса – и победители прошлогодних конкурсов Анастасия Есенкова из лицея № 41 и Татьяна Дворецкая из лицея № 3 уже подготовили проект положения о конкурсе с изменениями. В этом году в конкурсе решено сделать отдельно номинации «Молодой учитель года» и «Молодой воспитатель года». Бурный всплеск творческой энергии вызвал вопрос об эмблеме конкурса – в итоге учителя решили продолжить его обсуждение в социальной сети «Вконтакте». Там все желающие смогут предложить свои варианты логотипа.

Директор школы № 65 Оксана Нанобашвили поделилась с коллегами опытом своего участия в конкурсе «Директор года-2016», где она заняла призовое место. По словам директора, профессиональные конкурсы выполняют функцию инициализации педагога и позволяют представить в профессиональной среде авторские педагогические наработки.

Что касается ближайших планов молодых учителей, то в конце марта они готовятся к участию в городском фестивале образовательных инноваций «Образование-2017». Частью фестиваля станет форум молодых специалистов. Многие уже определили для себя секцию, в которой смогут заявить о своем педагогическом опыте, а также внешкольных интересах и увлечениях.