Приморец попался на контрабанде анаболиков

Приморские любители анаболиков продолжают выписывать запрещённые таблетки из-за границы. Чаще всего они получают контрабанду из Белоруссии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очередную посылку с запрещёнными фармацевтическими препаратами изъяли оперативные сотрудники Дальневосточной оперативной таможни на почте Владивостока. В посылке, прибывшей из Республики Беларусь, были обнаружены 180 таблеток turanabol в блистерах.

Физико-химическая экспертиза показала, что изъятые лекарства являются синтетическими сильнодействующими веществами анаболического ряда – дегидрохлорметилтестостероном.

«В России анаболические стероиды давно включены в списки рецептурных, так как вызывают необратимые процессы в организме человека, подобно наркотикам. Поэтому ввезти в нашу страну их можно только при наличии документов, подтверждающих назначение указанных препаратов», - объяснили в пресс-службе оперативной таможни.

При этом у получателя посылки не оказалось рецепта на препараты. Он также сознался, что осведомлён о запрете на свободный оборот в России сильнодействующих веществ и об уголовной ответственности за их контрабанду. Однако желание получить рельефные мышцы быстрым и «лёгким» путем оказалось слишком сильным. Теперь он является фигурантом уголовного дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Его ждёт наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Это не первый случай поставки таких посылок из Беларуси. В сентябре прошлого года сотрудники Уссурийской таможни в Приморском крае поймали мужчину, который пытался незаконно провезти 200 таблеток анаболиков. Тот фигурант также знал, что на ввоз препарата ему потребуется специальное разрешение, однако надеялся, что посылка пройдёт незамеченной.