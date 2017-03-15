"Красавица и Чудовище" выходит на экраны кинотеатров Владивостока

Жители Владивостока одними из первых в России смогут увидеть фильм «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон, Дэном Стивенсом и Люком Эвансом в главных ролях. В картине звучат оригинальные песни из мультфильма, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже сегодня в полночь на экраны кинотеатров «Океан», «Иллюзион» и «Черёмушки» во Владивостоке выйдет киноадаптация диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище». В том числе кинофильм покажут в единственном на Дальнем Востоке зале IMAX.

Новая версия «Красавицы и Чудовища» принадлежит режиссеру Биллу Кондону, который ранее снял два фильма саги «Сумерки». Кондон не вносил больших изменений в классическую историю – даже песни взяты из известного мультфильма. Новая картина была специально адаптирована с помощью фирменной технологии IMAX DMR. «Изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком создаст уникальную атмосферу, которая перенесет зрителей буквально внутрь самого действия в западном крыле замка Чудовища», - рассказали представители киносети «Иллюзион».

«Мы сняли фильм по классическому сюжету. Мы построили декорации, которые невозможно полностью увидеть в стандартном формате 2:40. Например, в эпизоде, где Красавица и Чудовище танцуют вальс, декорации поднимаются до 10-го этажа. Но мы снимали с учётом соотношения сторон 1:90, и когда картина была отформатирована под IMAX, у зрителя появилась возможность увидеть больше и сверху и снизу» - заявил режиссер Билл Кондон в интервью журналистам.

Кроме этого, в четверг 16 марта перед сеансом на 21:00 в зале IMAX в честь выхода фильма на экраны состоится интерактивная викторина по мотивам фильма «Красавица и Чудовищ». Победитель получит в подарок изящный прототип цветка из фильма – неувядающую живую розу в стеклянной колбе.



