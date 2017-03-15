Семьи приморцев, погибших в локальных войнах, получат выплаты

На эту меру соцподдержки в крае заложили около 3,3 миллиона рублей

В Приморье начали выплачивать единовременную материальную помощь инвалидам боевых действий и членам семей военнослужащих, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. На меры социальной поддержки этой категории приморцев в региональном бюджете предусмотрели почти 3,3 миллиона рублей.

Как сообщили сотрудники краевого департамента труда и социального развития, адресную помощь получат более 200 человек. В зависимости от категории получателя размер выплат составляет от 10 до 19 тысяч рублей.

Так, адресная помощь пенсионерам, сыновья которых погибли при исполнении служебного долга, составляет 15 тысяч рублей, а родителям трудоспособного возраста – 10 тысяч рублей. По 17 тысяч рублей получают родители-инвалиды погибших военнослужащих.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается женщинам, потерявшим мужей в ходе локальных войн, 18 тысяч рублей – вдовам пенсионного возраста.

Размер выплаты детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга, составляет 11 тысяч рублей. Материальную помощь получают несовершеннолетние и студенты до 23 лет, обучающиеся на дневных отделениях вузов и техникумов.

Адресную помощь ветеранам боевых действий и их семьям в Приморье начали выплачивать в 2004 году. Спустя 4 года список получателей был существенно расширен. Теперь к категории ветеранов боевых действий относятся не только те, кто воевал в Афганистане и Чечне, но и те, кто принимал участие в боевых действиях на территории бывших советских республик.

Единовременную выплату граждане могут получить на почте или в банковском отделении. По всем вопросам, касающимся этой меры социальной поддержки, следует обращаться к специалистам территориальных отделов департамента труда и соцразвития или в многофункциональные центры.