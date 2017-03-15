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Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"

Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"
Ребята намерены стать примером для сверстников
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Накануне первые пионеры «Единой России» появились и в городе Дальнереченске, а также на четырёх территориях северного Приморья: в Красноармейском, Пожарском, Дальнереченском районах и городе Лесозаводске.

Торжественность момента мероприятию придало участие в нём члена Совета Федерации Федерального Собрания России Людмилы Талабаевой. Она торжественно зачитала слова клятвы членов пионерской организации и призвала ребят быть лучшими в учёбе и спорте, служить примером для своих сверстников, учиться быть патриотами своей страны:

«Вы – будущее России! Вы – наша надежда, будущие учителя, врачи, предприниматели, офицеры, мэры, губернаторы и президенты. В Приморье пионеров "Единой России" – тысячи. Они участвуют в общественно полезных мероприятиях, помогают ветеранам. И сегодня помощников прибавилось».

Право повязать бело-сине-красные галстуки организаторы предоставили почётным гостям мероприятия: сенатору Людмиле Талабаевой, депутату Законодательного собрания Приморского края Виктору Милушу, зампредседателя РКК «Единой России» Галине Березовской и многим другим руководителям.

Школьники дали клятву пионеров «Единой России», пообещав радовать жителей Приморского края только добрыми, честными делами, и под аплодисменты зрителей отпустили в небо 51 шарик, по количеству повязанных галстуков.

Приморская детская организация «Пионеры «Единой России» всего на два года моложе партии и ведет своё начало с 2003 года. Именно тогда первым пятидесяти владивостокским пионерам повязали галстуки цветов российского флага.

 
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