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Владивосток примет лучших киберспортсменов Дальнего Востока

Владивосток примет лучших киберспортсменов Дальнего Востока
Организаторы фестиваля-чемпионата подготовили насыщенную программу
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В конце следующей недели во Владивосток съедутся киберспортсмены со всего Дальнего Востока, которые в течение двух дней будут бороться за звание лучшего игрока. Между поединками на сцене FESCO Hall марта выступят группы Maybe Tomorrow и Starcardigan, а вечера обоих дней скрасит косплей-шоу, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на организаторов фестиваля-чемпионата.

Организаторы Sunrise Challenge опубликовали программу двухдневного дальневосточного фестиваля. В рамках мероприятия, которое намечено на 25 и 26 марта, состоятся гранд-финалы одноименного чемпионата по киберспорту. В столицу Приморского края съедутся самые лучшие киберспортсмены Дальнего Востока, чтобы побороться за звание чемпионов и денежные призы.

Главными событиями обоих дней станут финальные очные матчи по пяти киберспортивным дисциплинам: Warface, CS:GO, Dota 2, League of Legends и Hearthstone. Всего за время онлайн-отборочных туров участники сыграли 637 матчей, в которых приняло участие 209 команд по 5 человек и еще 152 одиночных игрока. Теперь на главной сцене встретятся сильнейшие киберспортсмены в каждой дисциплине.

На протяжении обоих дней в холле гости смогут понаблюдать за показательными играми по Warhammer, попробовать себя в одной из популярнейших в мире карточных игр Magic the Gathering, принять участие в игротеке Hobby Games, наодеть очки виртуальной реальности нового поколения HTC VIVE, а также поучаствовать в конкурсах, розыгрыше сувениров и призов.

Официальное открытие пройдёт в субботу 25 марта - в 11:15, а уже в 11:30 - грандфинал турнира по Warface. Выступление группы Maybe Tomorrow запланировано в 14:30. В то же время, но уже на следующий день перед киберспортсменами выступит известная приморская группа Starcardigan. Торжественное закрытие пройдёт после грандфинала турнира по DOTA 2, которое намечено на 17:30. Косплей-шоу гости увидят 25 числа в 16:00 и 26-го - в 17:00.

Билеты на это мероприятие уже продаются на официальном сайте фестиваля.

 
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