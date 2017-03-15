В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу

В Приморье первые сельхозпроизводители уже приступили к весенне-полевым работам. В Октябрьском районе селяне на 5 дней раньше обычного вышли в поля и начали сеять ранние зерновые. К настоящему моменту там засеяно девять гектаров пшеницы.

Как сообщил вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарёв, раннее начало посевной не нарушил даже недавний дождь со снегом. Сельхозпроизводители приступили к закрытию влаги и посеву ранних зерновых культур. В этом году планируется увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч.

В 2017 году на поддержку крестьян в Приморье предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Как сообщает краевая пресс-служба, особое внимание будет уделено повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.