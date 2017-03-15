На дорогах Владивостока наблюдаются привычные заторы

Этим утром на дорогах Владивостока зафиксирована обычная 5-балльная загруженность. На основных магистралях приморской столицы собрались серьёзные пробки.

Сильнее всего был загружен проспект 100-летия Владивостока. 8-балльный затор от Магнитогорской до остановки «Молодёжная» стал самым длительным за сегодня. Он продержался 2,5 часа. Трудности с движением в обратном направлении – от «Молодёжной» до парка Победы – наблюдались в течение полутора часов.

Серьёзно была загружена магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», мощность затора на этом направлении варьировалась от 6 до 9 баллов.

Непросто было проехать и по проспекту Красного Знамени. 8-балльная пробка от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода сохранялась в течение полутора часов. Затор сковал также Народный и Океанский проспекты. Плотность движения в сторону издательства «Дальпресс» составила 7 баллов.

Перегруженный трафик наблюдался на Русской улице. Дорога в сторону Выселковой улицы была забита на «восьмёрку». Это на три балла выше обычного.

Трудности с движением наблюдались и на Светланской улице. В сторону центра там зафиксирован 6-балльный трафик.

Небольшой затор возник также на улице Адмирала Юмашева. Его причиной стало ДТП возле торгового центра «Зелёный угол».



