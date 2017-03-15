До 2025 года федеральный бюджет будет дотировать ремонт дорог Приморья

В этом году Владивосток и в целом Владивостокскую агломерацию ждёт масштабный дорожный ремонт. На это потратят почти 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов в рамкахприоритетногопроекта«Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили сотрудникидепартаментатранспорта и дорожного хозяйства Приморского края, проектпризван уменьшить количествомест концентрации ДТП и увеличитьпротяженностьдорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.

Специалисты департамента рассказали и о конкретных дорожных работах, запланированных на нынешний сезон. На трассе Артём – Находка установят новые дорожныезнаки и барьерноеограждение, дорогу от Шкотово до Партизанска восстановятдо нормативного состояния, приведут в порядок и дорогу от Шкотово до Реттиховки. На автомобильных дорогах местного значения во Владивостоке будет отремонтировано дорожное полотно и установлены дорожные знаки и ограждения на 27 улицах, в том числе на Светланской, Всеволода Сибирцева и на Народном проспекте.

В Артёмовском городском округе в рамках проекта пройдет ремонт покрытия проезжей части на шести улицах, в Надеждинском районе – ремонт покрытия проезжей части, обустройство кюветов, водопропускных труб на шести улицах, в Шкотовском районе – также ремонт покрытия проезжей части на шести улицах. На дороге Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец установят светофор.

«Проект защитили, теперь можем рассчитывать на ежегодную сумму в примерно 700 миллионов рублей до 2025 года из федерального бюджета, будем софинансировать. Это комплексная программа, направленная, в том числе, на снижение аварийности на дорогах», – отметил первый вице-губернатор Василий Усольцев.