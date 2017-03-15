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Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова

Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
Вокруг задержания директора ТИНРО-Центра в Приморье возник "режим тишины"
только что
Закон | Приморский край
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Фото: ТИНРО-Центр

В военной прокуратуре Тихоокеанского флота сегодня заявили, что дело против директора ТИНРО-Центра возбудили по их инициативе. Точно сказать, кто именно начал уголовное преследование Льва Бочарова, пока нельзя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вокруг криминального скандала в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре (ТИНРО) наблюдается «режим тишины». Ни одно ведомство до сих пор не прокомментировало информацию о задержании директора института Льва Бочарова. Ничего толкового не могут сообщить и в самом ТИНРО. Как рассказал корреспонденту редакции пресс-секретарь Константин Осипов, официальная информация по данному поводу всё ещё уточняется. Он пообещал дать официальный комментарий несколько позже.

В то же время от этого дела полностью открестилась военная прокуратура. По первоначальной информации, уголовное дело против Бочарова возбудили именно по инициативе данного ведомства. Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель прокуратуры, полковник Виктор Серёгин, данная информация является неверной. Он добавил, что не знает, по чьей инициативе возбудили дело. В остальных силовых структурах Приморья также не могут точно сказать, кто стал инициатором уголовного преследования директора ТИНРО-Центра.

По неподтверждённой информации, дело против Льва Бочарова возбудили из-за незаконной продажи десяти белух за границу. Этот факт вскрылся во время аудиторской проверки Счётной палаты прошлой осенью. Ревизоры сообщили о том, что от продажи животных центр выручил 42 миллиона рублей.

 
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