Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке

В этом году на фестивале V-ROX можно будет услышать старые песни группы «Мумий Тролль». 2017-й стал годом 20-летия первого альбома музыкантов «Морская» и одновременно - пятилетия самого фестиваля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стало известно, что группа «Мумий Тролль» выступит во Владивостоке в рамках грядущего международного музыкального фестиваля V-ROX. Концерт состоится в день открытия мероприятия, 4 августа, на набережной Спортивной гавани. Музыканты также рассказали, что выступление будет посвящено 20-летию альбома «Морская».

«К юбилею «Морской» мы подготовили для слушателей приятные подарки: от уникального переиздания виниловой пластинки с оригинальной мастер-плёнки, до исполнения песен альбома, созданных искусственным интеллектом. Теперь уже называемый «классикой» дизайн альбома «Морская» стал основой для новых капсульных коллекций российских дизайнеров. Дальнейшая география гастролей будет связана с символами и образами песен из «Морской». В концертную программу, кроме песен из первого альбома, будет включено по песне из каждого из последующих альбомов «Мумий Тролля», а также предусмотрены премьеры», - заявил лидер группы Илья Лагутенко.

Альбом «Морская» Лагутенко записал и спродюсировал в Лондоне ещё в 1996 году. Музыкантам пришлось вкладывать собственные деньги. Также помогли друзья-артисты. Первый концерт «Мумий Тролля» с новым альбомом состоялся во Владивостоке в июне 1997-го. Уже в 1999-м песни «Утекай» и «Владивосток 2000» вошли в список «100 лучших песен русского рока в ХХ веке» «Нашего радио» по итогам голосования слушателей, а в 2007-м журнал ROLLING STONE внёс композицию «Утекай» в список 40 песен, изменивших мир.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на музыкальном фестивале V-ROX также выступит специально приглашённый гость – новозеландский музыкант Грэм Кэнди. В данный момент полный список участников пока не определён, так как продолжается приём заявок. В этом году оргкомитет продолжил расширять географию и разнообразие жанров выступающих артистов, а также уделять максимальное внимание молодым музыкантам Дальнего Востока.