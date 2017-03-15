Сегодня среда, 15 марта 2017 года, 11:28
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
В Хабаровске ОНФ проконтролирует ситуацию с очистными в селе Бычиха
В Хабаровске ОНФ проконтролирует ситуацию с очистными в селе Бычиха
"СКА-Нефтяник" в матче с "Сибсельмашем" добыл путёвку в полуфинал
"СКА-Нефтяник" в матче с "Сибсельмашем" добыл путёвку в полуфинал
Регионы:


Популярное
вчера, 21:01
Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 16:38
Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
вчера, 11:45
Обвалившийся грунт загородил дорогу во Владивостоке
вчера, 14:03
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
вчера, 13:08
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 13:33
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
вчера, 19:47
В Приморье поезд сбил человека
вчера, 15:55
Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 12:38
Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 21:01
15

Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 16:03
8

Судьбу доски Колчаку во Владивостоке решит генеральный прокурор России
вчера, 15:55
7

Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 12:05
3

Японцы готовы заставить "поумнеть" приморские светофоры
вчера, 12:38
3

Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
вчера, 13:08
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 13:33
3

Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
вчера, 16:38
3

Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
час назад
3

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
сегодня, 09:15
2

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме вчера, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 178



Система Orphus

Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке

Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
Музыканты привезут "Морскую"
10 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В этом году на фестивале V-ROX можно будет услышать старые песни группы «Мумий Тролль». 2017-й стал годом 20-летия первого альбома музыкантов «Морская» и одновременно - пятилетия самого фестиваля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стало известно, что группа «Мумий Тролль» выступит во Владивостоке в рамках грядущего международного музыкального фестиваля V-ROX. Концерт состоится в день открытия мероприятия, 4 августа, на набережной Спортивной гавани. Музыканты также рассказали, что выступление будет посвящено 20-летию альбома «Морская».

«К юбилею «Морской» мы подготовили для слушателей приятные подарки: от уникального переиздания виниловой пластинки с оригинальной мастер-плёнки, до  исполнения песен альбома, созданных искусственным интеллектом. Теперь уже называемый «классикой» дизайн альбома «Морская» стал основой для новых капсульных коллекций российских дизайнеров. Дальнейшая география гастролей будет связана с символами и образами песен из «Морской». В концертную программу, кроме песен из первого альбома, будет включено по песне из каждого из последующих альбомов «Мумий Тролля», а также предусмотрены премьеры», - заявил лидер группы Илья Лагутенко.

Альбом «Морская» Лагутенко записал и спродюсировал в Лондоне ещё в 1996 году. Музыкантам пришлось вкладывать собственные деньги. Также помогли друзья-артисты. Первый концерт «Мумий Тролля» с новым альбомом состоялся во Владивостоке в июне 1997-го. Уже в 1999-м песни «Утекай» и «Владивосток 2000» вошли в список «100 лучших песен русского рока в ХХ веке»  «Нашего радио» по итогам голосования слушателей, а в 2007-м журнал ROLLING STONE внёс композицию «Утекай» в список 40 песен, изменивших мир.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на музыкальном фестивале V-ROX также выступит специально приглашённый гость – новозеландский музыкант Грэм Кэнди. В данный момент полный список участников пока не определён, так как продолжается приём заявок. В этом году оргкомитет продолжил расширять географию и разнообразие жанров выступающих артистов, а также уделять максимальное внимание молодым музыкантам Дальнего Востока.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru