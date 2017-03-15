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В Приморье чуть не погиб молодой барсук

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
Сейчас его выхаживают сотрудники нацпарка "Земля леопарда"
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Глеб Седаш, ФГБУ "Земля леопарда"

В Приморском крае люди пришли на помощь юному азиатскому барсуку, который раньше времени вышел из зимней спячки и чуть не погиб. Специалисты назвали его Мангугай, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Государственные инспекторы «Земли леопарда» обнаружили в центральной части нацпарка истощённого молодого барсука с обмороженными лапками, носом и повреждённым хвостом. Он мог погибнуть ещё и потому, что такие хищники плохо приспособлены к передвижению по снегу и в целом к жизни на морозе.

Старший научный сотрудник учреждения, зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко рассказала: «Вероятно, перед зимой барсук набрал недостаточно жира, поэтому и покинул свою нору в поисках пищи, которые едва ли увенчались бы успехом из-за обильных снегопадов в конце февраля. Поэтому ослабленному хищнику исключительно повезло, что он встретил сотрудников нацпарка. Теперь мы будем следить за его состоянием».

Своего подопечного сотрудники нацпарка назвали Мангугай - в честь исторического названия реки Барабашевка, недалеко от которой нашли барсука. По одной из версий, перевод этого имени с китайского языка звучит как «спящий зверь», что также очень подходит сонливому барсуку.

«По прогнозам, процесс реабилитации должен занять не менее месяца. Мангугай должен набраться сил и окрепнуть. Уже в конце марта – начале апреля для всеядного барсука в лесу появится достаточно пищи, тогда мы и вернём его домой, в дикую природу», - добавила Екатерина Блидченко.

Ветеринары поставили животному укол антибиотика и «накормили» препаратами против паразитов. Сейчас он в основном спит в импровизированной берлоге, при этом иногда просыпается и ест мясо, рыбу, яйца, творог.


 

 
 
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