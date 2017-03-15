"Спартак-Приморье" порадовал болельщиков жёсткой битвой с "Самарой"

Постепенно подходит к завершению регулярный чемпионат России по баскетболу в Суперлиге – первом дивизионе. Накануне спартаковцы во Владивостоке обыграли одного из принципиальных соперников – «Самару». «Красно-белые» находятся на 6-й позиции в турнирной таблице, информирует РИА «Восток-Медиа».

В предпоследней игре регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» оказался сильнее БК «Самара» – 72:69 (21:18, 14:16, 17:12, 20:23). В целом встреча прошла в жёстком бою. Самым результативным в составе приморцев стал экс-центровой «Самары» Кривошеев. Максим набрал 14 очков (плюс 12 подборов).





«Поздравляю болельщиков и своих ребят с очень сложной победой. Спасибо за игру! Не всё получалось, все-таки «Самара» прилично сыграла в защите против нас. Хоть мы и забили чуть больше 70 очков, но мы команда атакующая, которая забивает больше», – не скрывал эмоций после встречи наставник «Спартака» Милош Павичевич.

В заключительной встрече регулярного чемпионата первого дивизиона 17 марта «Спартак-Приморье» примет команду «Рязань». Начало игры в 19:00. Вход в «Олимпиец» свободный.







































































