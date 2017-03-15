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Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысяч

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысяч
Билеты до Новосибирска обойдутся и вовсе в 5900
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

1 апреля у жителей Приморья появится возможность улететь «Аэрофлотом» в Москву за 7400 рублей. Специалисты Росавиации рассказали, какие категории граждан могут воспользоваться таким предложением, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Росавиация утвердила объём перевозок по программе субсидирования полетов из центральной части России на Дальний Восток. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. По специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров. Так, с 1 апреля по 31 октября 10 российских авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полёты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Однако не все граждане смогут воспользоваться этой программой. В числе тех, кому продадут билеты по специальному тарифу, - дети и молодёжь до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие.

Из Владивостока утвердили полёты по 4 направлениям. В Екатеринбург авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит билеты по 6400, а в Санкт-Петербург по 7500 рублей. В Новосибирск можно будет улететь компаниями «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» за 5900. Для того чтобы попасть в Москву с «Аэрофлотом» и «ВИМ-Авиа», гражданам нужно будет заплатить лишь 7400 рублей.

Дополнительно с 1 января по 31 декабря текущего года субсидирование организовано ещё по 9 направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа. Действие этого тарифа распространяется на граждан до 18 лет, имеющих путевки во всероссийский детский центр «Океан».

 
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