Сегодня погода может преподнести приморцам сюрпризы

Синоптики рассказали, какая температура будет во Владивостоке

В некоторых районах Приморья местные жители могут столкнуться с небольшими осадками. При этом температура во Владивостоке днём поднимется до +7 °C, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 15 марта, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Об этом рассказали синоптики «Примгидромета». В крае местами пройдут небольшие осадки. В течение дня ветер будет слабый, на побережье - северный умеренный вплоть до сильного. Температура воздуха ночью в некоторых районах опустится до -16 °C. Днём может подняться до +10 °C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, ночью снова возможен слабый снег. Днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный ночью и сильный утром, днём умеренный. Температура воздуха ночью упадёт до -3 °C, днём поднимется до +5...+7 °C.

Ранее синоптики сообщали, что на выходных в крае потеплеет до +9 градусов. Фон температуры будет постепенно повышаться, а ветер ослабнет.