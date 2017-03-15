Часть домов Владивостока оставят без воды и электроэнергии

Утро во Владивостоке традиционно начнётся с пробок на дорогах и коммунальных отключений в домах. Причём сегодня из-за планового ремонта часть города останется не только без света, но и без воды.

Информация об отключениях на сайте «Владивостокского предприятия электрических сетей» по-прежнему публикуется в «закодированном» для обычных горожан виде. СМИ в свою очередь продолжают заниматься «раскодировкой» - ради оповещения читателей, на подъездах которых нет предупреждений о грядущих отключениях.

В свежем списке на среду 15 марта обозначены следующие адреса:

Проспект 100 лет Владивостоку, 133а, 137;

26-й километр, садовое товарищество «Строитель», 20-й участок;

Айвазовского, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 59, 63;

Амурская, 1, 3, 4, 5, 6, 25а;

Бийская, 26а, 27;

Военное шоссе, 27;

Грязелечебница, 1;

Деревенская, 12, 14;

Кипарисовая, 4, 4а, 6, 8;

Луговая, 21;

Минеральная, 1а;

Нейбута, 45;

Новоивановская, 3;

Океанский проспект, 109, 111;

проспект Острякова, 13, 44;

Посьетская, 28, 28а, 28б, 53;

Садовая, 22, 25, 27;

1-я Садовая, 12;

Тимирязева, 31;

Хабаровская, 5, 7, 9, 19, 25, 27а, 27б, 27в, 29а, 31, 31а, 34.

Также сегодня частично останутся без освещения садовые общества «Скат» и «Строитель». Как обычно, все плановые отключения длятся от двух до восьми часов. Полностью энергетики завершат работу к 17:00.

Кроме того, РИА «Восток-Медиа» уже публиковало информацию о готовящихся отключениях воды. В зависимости от адреса, у одних горожан её не будет с 9 до 18 часов, у других – с 10 до 15. В четверг «Приморский водоканал» продолжит ремонт системы водоснабжения Владивостока.



