Приморцы отличились скоростью на чемпионате Азии

Студенты Дальневосточного федерального университета вернулись с очередного международного турнира, где выступали совместной командой с представителями Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. На этот раз они выиграли открытый чемпионат Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge (SAUVC), сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Приморцы завоевали первенство среди команд технических вузов из 10 стран: России, Китая, Индии, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Египта, Пакистана, США и Швеции.

Соревнования прошли с 10 по 13 марта в Сингапурском политехническом университете (Singapore Polytechnic). Единственный российский беспилотник оказался самым быстрым среди 28 аппаратов: сборная ДВФУ и ДВО РАН вместе с Центром повышения квалификации для инженеров из Пакистана признаны победителями по скорости прохождения миссии. По общему количеству выполненных заданий лидером стал Северо-западный политехнический университет Китая.

«Нам удалось показать лучшее время за счёт более эффективного использования двигателей робота и лучше настроенной системы управления, — отметил капитан команды, аспирант Школы естественных наук федерального университета Максим Спорышев. — Многие команды боятся запускать аппарат быстро, потому что не справляются с его качественным управлением на скорости. Мы рискнули и очень рады, что всё получилось».













Роботы без связи с человеком должны были проплыть через ворота высотой 150 сантиметров, обнаружить цель, которая издаёт акустический сигнал, и пройти другие испытания под водой. Для участия в Singapore AUV Challenge робототехники из Приморья модернизировали 28-килограммовый аппарат Junior, который достойно проявил себя на этих же соревнованиях в 2016 году и принёс второе место. В течение двух месяцев программисты и инженеры совершенствовали его для выполнения новой миссии, обновляли программное обеспечение и тестировали в бассейне.

«Эта победа в очередной раз подтверждает мировое лидерство робототехников Дальневосточного федерального университета и готовность наших молодых учёных выполнять самые сложные научно-исследовательские и прикладные задачи в интересах страны и для развития Дальневосточного региона», — отметил исполняющий обязанности ректора вуза Никита Анисимов.



