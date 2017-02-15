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Последний этап расселения аварийных домов идёт в Приморье

Последний этап расселения аварийных домов идёт в Приморье
Программа выполнена почти на 80 %
22 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: Go32.ru

В Приморском крае приближается к завершению реализация государственной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В нынешнем году муниципалитеты должны полностью расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. За неисполнение этого требования главам городов и районов грозят штрафы и дисциплинарные взыскания.

За весь период реализации программы в Приморье необходимо было расселить 7 744 человека из 3 425 жилых помещений. Более 4,6 тысячи приморцев уже переехали из аварийного жилья в новые квартиры. В регионе расселено почти две тысячи аварийных домов. Сейчас продолжается приобретение и строительство жилья для обитателей проблемных домов в десяти муниципалитетах. Это Владивосток, Артём, Находка, Уссурийск, Лесозаводск, Кавалеровское, Посьетское, Хасанское и Смоляниновское городские поселения, а также Партизанский район.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в муниципалитетах заключены контракты на приобретение 500 жилых помещений общей площадью 23,58 тысячи квадратных метров, что составляет 79,5 % от количества расселяемых помещений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что строительство новых домов в районах края признано наиболее экономичным и эффективным методом решения вопроса. При этом в стройку вкладываются не только федеральные и краевые деньги, но и средства муниципалитета. Люди же получают квартиры бесплатно.  

 
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