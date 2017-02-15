Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья

Стражам порядка в приморском городе Артёме сегодня пришлось столкнуться с весьма забавной ситуацией. С помощью работников МЧС полицейские помогли пьяной даме, которая выпала из окна и застряла в бельевых верёвках, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Курьёзный случай произошёл сегодня в Артёме. Пьяная девушка выпала из окна третьего этажа общежития по адресу Фрунзе, 54. Рокового падения не состоялось: она зацепилась за бельевые верёвки на втором этаже и осталась там сидеть. Молодой человек, распивавший с дамой алкогольные напитки, безуспешно пытался помочь ей вернуться в квартиру.





В конце концов на место происшествия прибыли работники скорой помощи, МЧС и вневедомственной охраны федеральных войск Росгвардии города Артёма. Как рассказала РИА "Восток-Медиа" пресс-секретарь городской полиции Оксана Дарявина, любительницу выпить удалось снять с её «насеста» с помощью пожарной лестницы. Никаких травм 27-летняя мадам не получила и преспокойно отправилась домой.

Стоит отметить, что девушке повезло. Чаще всего подобные инциденты заканчиваются куда более плачевно. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жительнице Владивостока, которая напилась и случайно выпала в окно. Полёт с восьмого этажа не стал для неё смертельным. Женщина выжила, но медикам пришлось увезти её в реанимацию.