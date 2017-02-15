На Шаморе во Владивостоке ограбили таксиста

Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Он не только отобрал деньги у шофёра, но и угрожал ему ножом, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение водителя таксомоторной компании.

Водитель такси во Владивостоке заявил в полицию о разбойном нападении. По его словам, в районе бухты Лазурная (Шамора) пассажир достал нож, начал угрожать и забрал 15 тысяч рублей. Сразу после этого налётчик скрылся. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Стражи порядка опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32–летнего жителя города Владивостока. Он уже признался в преступлении и стал фигурнатом уголовного дела по части 2 статьи 162 «Разбой». В данный момент подозреваемый находится под стражей.

В Приморье нередко происходят случаи нападения на таксистов. Так, в декабре прошлого года краевой суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили таксиста и после этого с его телом в багажнике поехали в Артём.