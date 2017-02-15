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Артисты театра "Перекрёсток" выступили в "Парусе надежды"

Артисты театра "Перекрёсток" выступили в "Парусе надежды"
Дети получили "урок магии и волшебства" от Сергея Рыбалки
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", Андрей Урбановский

Сегодня в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» приехали артисты владивостокского театра «Перекрёсток». Их выступление стало подарком детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сергей Рыбалка и Руслана Дедик пригласили ребят совершить символическое путешествие в сказочную страну, где растёт знакомая каждому с детства чудо-репка, тянуть которую в одиночку не под силу даже крепким и здоровым жителям волшебной деревни. Однако справиться с трудной задачей, как и во всех сказках, помогают друзья – зрители и немного волшебства.

По словам артистов, детям особенно понравился магический сеанс фотографирования с необычными персонажами, наряженными в клоунские одеяния. «Вы ведь приедете к нам ещё?» - попросили юные зрители при расставании.

«Конечно, мы пригласим ребят и на другие свои спектакли и наверняка встретимся с ними ещё не раз», - прокомментировал Сергей Рыбалка, руководитель «Перекрёстка».  

«Сказочное путешествие» стало возможным благодаря содействию директора «Паруса надежды» Натальи Панковой и психолога центра Светланы Данченко. Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало, что руководители и сотрудники реабилитационного центра делают всё возможное, чтобы украсить жизнь детей, судьба которых с ранних лет сложилась не слишком удачно. Главной задачей руководство центра видит семейное устройство своих воспитанников. «Парус надежды»  предоставляет целый комплекс социальных услуг — от квалифицированной социальной, медицинской, психолого-педагогической и правовой помощи до реабилитации на основе индивидуальных и групповых программ. Центр осуществляет свою деятельность в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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