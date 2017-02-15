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Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
Улицу Станюковича полностью перекроют на время восстановительных работ
23 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Место провала проезжей части во Владивостоке закроют от горожан забором, сообщает РИА «Восток—Медиа». Улицу Станюковича полностью перекроют до тех пор,  пока разрушенную дорогу не восстановят.

Во Владивостоке начали огораживать провалившийся участок дороги на улице Станюковича. Строительная компания «КаскадСтрой» в скором времени начнёт восстановительные работы. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил коммерческий директор Павел Кондратенко. «Рабочие установят забор, который оградит улицу Станюковича от прохожих и автомобилей. Также они смонтируют знаки, запрещающие проход и проезд в место ЧП. Затем начнётся восстановление теплотрассы», - рассказал он.

Павел Кондратенко отметил, что прежде всего «КаскадСтрой» намерен восстановить именно участок тепловой сети. Новую трубу положат в обвод существующей, которая сильно провисла.

Когда именно начнётся восстановление – сказать сложно. В компании только разрабатывают проектное решение. Коммерческий директор отметил, что сейчас уже удалось разработать несколько его вариантов. В настоящий момент строители выбирают из них наиболее подходящий. Между тем в ближайшее время владивостокцам стоит ожидать серьёзных пробок в районе мыса Эгершельд. Улица Станюковича была объездной и позволяла хотя бы немного разгрузить Верхнепортовую. Теперь же она на неопределённое время вышла из строя.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 14 февраля провалился участок дороги в районе дома № 28 на улице Станюковича. Из-за обрушения стала видна магистральная  теплотрасса. Причиной инцидента стало разрушение подпорной стены. Как стало известно сегодня, подрядчик попросту игнорировал трещины, появившиеся в конструкции ещё 10 февраля. Застройщик – компания «КаскадСтрой» - проведёт все работы за свой счёт, заверил руководитель ООО «КаскадСтрой» Вадим Толстиков. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили: в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе. В данный момент специалисты решили укрепить откос, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. 

 
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