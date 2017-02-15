Во Владивостоке покажут спектакли театра "Метрополитен-опера"

Сеть кинотеатров «Иллюзион» продолжает знакомить зрителей с шедеврами мировой классической музыки на большом экране. В феврале и марте на экранах покажут две балетные постановки Большого театра и две оперы «Метрополитен-опера», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу киносети.

Завтра, 16 февраля, на экране кинотеатра «Уссури» выйдет знаменитая опера Моцарта «Дон Жуан». Премьера этого спектакля прошла в Нью-Йорке 22 октября 2016 года. Главные партии исполняют английский баритон Саймон Кинлисайд и российская певица Хибла Герзмава.

Ещё одну оперную постановку покажут 16 марта. Зрители кинотеатра увидят «Набукко» Верди – хит «Метрополитен-опера», который не сходит со сцены уже 15 лет. Главную роль исполнил испанский лирико-драматический тенор Пласидо Доминго, который дебютировал в этом театре ещё в 1968 году. На этой сцене он выступал двадцать один сезон. Также в спектакле участвуют сопрано Людмила Монастырская, Дмитрий Белосельский, Джейми Бартон.

В репертуаре кинотеатра «Уссури» в феврале и марте запланированы и показы балетов из Большого театра. 22 февраля зрители увидят балет Чайковского «Спящая красавица». Данный спектакль стал первой балетной премьерой, поставленной после реконструкции исторической сцены Большого театра в 2011 году. В роли постановщика нового хореографического выступления выступил Юрий Григорович. Партия принцессы Авроры досталась приме-балерине Ольге Смирновой, победившей ранее на сцене телевизионного проекта «Большой балет». Партию принца Дезире исполняет Семён Чудин.

2 марта на экраны выйдет «Лебединое озеро». В главных партиях выступили прима Большого театра Светлана Захарова, которой досталась роль Одетты, а также Денис Родькин – принц Зигфрид и Артемий Беляков.