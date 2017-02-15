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ЧП с дорогами в Приморье: от "саммитовских" трасс до улицы Станюковича

ЧП с дорогами в Приморье: от "саммитовских" трасс до улицы Станюковича
Масштабные обрушения стали привычными для жителей края
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: newsvl.ru, Антон Локтионов, MrGraf6666, РИА "Восток-Медиа", myhome-vlad.ru

Обрушение дороги на улице Станюковича стало одним из самых серьёзных происшествий во Владивостоке за последние несколько лет. Однако подобные инциденты для столицы Приморья – не в новинку. РИА «Восток-Медиа» вспомнило самые эпичные обрушения во Владивостоке и Приморье.

Наверное, больше всего обвалов во Владивостоке произошло на «саммитовских» дорогах. В 2012 году построенные к встрече страны АТЭС трассы начали сыпаться буквально на глазах. Так, 12 июня на аэропортовской трассе произошёл оползень габионных сеток (это каркасы из металлической сетки, заполненные камнями). В результате ЧП по дорожному полотну пошла трещина, в некоторых местах просел асфальт. Причиной аварии стали прошедшие дожди – они в буквально смысле смыли дорогу.  Упавшие камни разрушили несколько гаражей соседних гаражей. Данный инцидент стал поводом для многочисленных гневных заявлений со стороны властей.


 

Чуть позже, 16 сентября 2012 года, оползень произошёл на участке дороги поселок Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл, недалеко от улицы Добровольского. Площадь оползня составила примерно 150 квадратных метров. «Из-за оползня произошло смещение скальных пород. В результате подпорная бетонная стенка газопровода обрушилась. Дорожное полотно и магистральный газопровод не повреждены», - сообщали по этому поводу в администрации края. 


 

 

 

Рушились во Владивостоке, впрочем, не только дороги. Так, в середине «нулевых» едва не развалился высотный жилой дом по адресу Всеволода Сибирцева, 20а. Многоэтажку возводили на сопке – одна из сторон дома фактически выходила на обрыв. Из-за подвижного грунта у здания начал «ехать» фундамент, и по нему пошла трещина – от самого основания до верхних этажей. Была опасность того, что новостройка попросту обрушится вниз. Однако, рабочим как-то удалось справиться с этой проблемой – в 2008 году дом сдали, и он до сих пор стоит на своём месте.


 

В 2011 году в столице Приморья частично обрушился аварийный дом на Посьетской, 28. Дом несколько лет находился в критическом состоянии. Причина происшествия была простой – фундамент и конструкции стены износились.

 


 

Справедливости ради стоит отметить – обрушения и провалы дорог происходят не только в приморской столице. Так, летом 2014 года на федеральной трассе Уссурийск – Владивосток обвалился участок между Уссурийском и Надеждинским районом. Автолюбители ранее прозвали это место «адской трассой» из-за постоянной пыли на грунтовке и отсутствия нормальных объездных дорог. Что интересно, обрушившийся асфальт был совсем новым – ему было всего лишь два месяца.


 

 

 

Ну и, конечно, не стоит забывать про прошлогодний «мостопад». В День защитника Отечества, 23 февраля, на региональной трассе Владивосток­ – Находка – порт Восточный обрушился мост через реку Литовка. В апреле военные установили там временную переправу. Ещё один мост рухнул в марте под Уссурийском из-за паводков. В конце апреля в крае обрушилась переправа в Яковлевском районе.


 
 
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