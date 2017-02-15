Энергетики Владивостока рассказали, что ждёт теплотрассу на Эгершельде

Теплоснабжение потребителей на Эгершельде обеспечат по временной схеме. При переходе на новую систему потребители на несколько часов останутся без тепла, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты «ДальНИИС» приступили к разработке проекта по устранению последствий обрушения дороги на Станюковича. В первую очередь он включает в себя возведение опоры для действующей теплотрассы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Накануне вечером рабочие уже очистили теплотрассу от бетонных конструкций, асфальта и грунта, которые оказывали дополнительное давление на трубу.

«Данная теплотрасса обеспечивает теплом и горячей водой большую часть Эгершельда: это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Ее значимость в жизнеобеспечении данного района крайне важна, поэтому было принято решение ее не отключать. При этом с первых же минут после происшествия и по данный момент наши аварийные бригады находятся в полной готовности к устранению нештатной ситуации в случае ее возникновения. На месте постоянно находятся наши специалисты, которые осуществляют непрерывный контроль всех восстановительных работ», - прокомментировал главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Новиков.

В это же время филиал АО «ДГК» разрабатывает проект монтажа временного трубопровода, что позволит исключить поврежденный участок из схемы теплоснабжения и безопасно, без риска возникновения порывов произвести необходимые работы по строительству подпорной конструкции.

Технология переключения с основной схемы теплоснабжения на временную потребует краткосрочного отключения теплоснабжения. Весь процесс может занять несколько часов. «Энергетики приложат максимум усилий, чтобы выполнить необходимые работы как можно скорее и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. О времени начала работ будет сообщено дополнительно», - добавили в пресс-службе.