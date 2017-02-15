За Приморьем закрепили менеджера Фонда развития моногородов

Новый куратор уже отправился в Лучегорск и Спасск-Дальний

В Приморье приехал куратор, назначенный Фондом развития моногородов для помощи в диверсификации экономики нескольких населённых пунктов. Первым делом он посетит Лучегорск и Спасск-Дальний. РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало, что эти города переживают затянувшийся кризис вследствие тяжёлого положения градообразующих предприятий и отсутствия перспектив на местном рынке труда.

Куратор осмотрит монопрофильные муниципалитеты и встретится с инициаторами инвестиционных проектов. Это первый визит представителей фонда в Приморье.

В сопровождении представителя департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края линейный менеджер в Лучегорске встретится с представителями муниципальной администрации для обсуждения проектов, претендующих на поддержку Фонда развития моногородов.

В прошлом году администрация Приморья и фонд подписали генеральное соглашение, сформировав рабочую группу по созданию индустриального парка в посёлке Светлогорье. Существуют и другие проекты диверсификации экономики приморских населённых пунктов с монозависимостью. Всего их в крае насчитывается девять, и они находятся на значительном расстоянии друг от друга.