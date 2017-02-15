Депутат: приморский парламент – не место для бардака

В Законодательном собрании Приморского края ужесточаются правила для депутатов при обсуждении законов. Накануне комитет по регламенту и депутатской этике заявил о подготовке соответствующих норм. В их числе – поправки, которые позволят досрочно прекращать полномочия народных избранников за прогулы, информирует РИА «Восток-Медиа».

На следующей неделе, в преддверие очередной депутатской сессии, краевые парламентарии рассмотрят поправки в закон «О статусе депутата». Председатель профильного комитета Дмитрий Новиков назвал их судьбоносными. Планируется ввести механизм, согласно которому депутат может лишиться своих полномочий, если он прогулял без уважительной причины больше пяти заседаний.

Кроме того, в ЗС ПК запретят непарламентские выражения.

«В последнее время заседания Законодательного собрания проходят достаточно активно. Впрочем, не обходится без резких или не очень парламентских выражений со стороны депутатов в адрес друг друга, – конкретизировал Дмитрий Новиков. – Поэтому наш комитет вынужден инициировать изменения в 8-ю статью закона о статусе депутата. Парламент – место для дискуссий, но не место для бардака».

Отдельное направление – работа над законом «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Речь идёт об этических нормах и мерах ответственности за нарушения регламента. Новая редакция законопроекта позволит усовершенствовать правовое регулирование статуса депутата ЗС с учётом сложившейся практики, отметили в комитете.