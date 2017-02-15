После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали жильцов двух зданий

К опасному участку на улице Станюковича во Владивостоке, где накануне обрушились подпорная стена и часть дороги, сегодня вновь не пускают ни автомобилистов, ни пешеходов. Без возможности пройти домой остались и жители зданий напротив обвала, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителей домов рядом с обвалом дороги на Станюковича расселили по гостиницам. Об этом корреспонденту редакции рассказала сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС Дарья Адыева. По её словам, после случившегося всех находившихся в общежитии Приморского краевого института развития образования переселили в гостиницы «Белый лебедь» и «Незабудка».

Здания и периметр зоны ЧП находятся под охраной сотрудников управления МВД и ГИБДД. В данный момент представителей МЧС на месте нет, однако ведомство продолжает следить за ситуацией на данном участке.

Дорога по улице Станюковича от дома №28 до дома №37 остаётся закрыта как для автомобилистов, так и для пешеходов. «Хотелось бы попросить жителей Владивостока не идти к месту ЧП. На участке дежурят полицейские, которые в любом случае не пустят никого к обвалу», - говорят в пресс-службе мэрии.

Дорога останется перекрытой до устранения последствий происшествия. И.о. главы администрации Владивостока Константин Лобода поручил укрепить откос и не допустить дальнейшего сползания грунта, чтобы предотвратить порыв сети теплоснабжения, которая проходит по улице Станюковича.



