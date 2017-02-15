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Под Шкотово начали строить вахтовый городок для дорожников

Под Шкотово начали строить вахтовый городок для дорожников
Им предстоит прокладывать объездную трассу Владивосток–Находка–порт Восточный
полчаса назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В районе посёлка Шкотово началось возведение вахтового городка, где поселятся дорожные строители «Примавтодора». Их задачей станет строительство очередного участка скоростной трассы транспортного коридора» Приморье-1», соединяющей Владивосток, Находку и порт Восточный в объезд населённых пунктов. РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало об этом масштабном проекте. В августе прошлого года был открыт первый участок трассы, огибающий Артём.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, сейчас кроме вахтового городка дорожники готовят инертные материалы для дальнейшего строительства, перебрасывают тяжёлую технику на новый участок. В районе Шкотово «Примавтодору» предстоит соорудить основание дороги протяженностью 3,5 километра, возвести один мост и опоры для второго моста. Участок пройдет от пересечения с новой трассой Владивосток-Находка-Порт Восточный до пересечения с действующей трассой Артём-Находка в районе Шкотово.

Реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» должна принести экономическую выгоду не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнёром концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена правительством РФ.

 
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