В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"

В Находке продолжается череда «уроков добра» в детских садах и школах. К ребятам приходят волонтёры и рассказывают о деятельности зоозащитников, пытаются научить детей гуманному отношению к животным.

Воспитанники детского сада №45 после лекции о деятельности зоозащитников побывали на экскурсии в одной из ветеринарных клиник города. Дети привезли в клинику свои рисунки о животных, корм и пообщались с четвероногими постояльцами клиники, которым волонтёры ищут дом.

«Некоторые дети даже визжали от восторга при общении с животными. У многих выступили слезы на глазах, когда мы рассказали им при встрече недавнюю историю спасения собаки в Находке. Судьба овчарки Каны, которая была обнаружена на прошлой неделе в истощенном состоянии на территории заброшенной воинской части, поразила не только детей, но и многих подписчиков социальных сетей. Волонтёры нашли собаку в тяжелейшем состоянии, привезли в ветеринарную клинику. Несмотря на её болезнь, довольно быстро нашлись добрые люди, которые забрали животное в дом, согрели своим добрым отношением и продолжили лечить за свой счёт. Собака, которая никогда не знала ласки, сегодня поправляется. Когда мы делимся подобными чудесными историями спасения, у детей светлеют лица, и мы верим, что в будущем эти дети никогда не обидят ни одно животное», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель благотворительного фонда «Кот и пёс» Елена Чугунова.