Два приморских водителя оказались в реанимации

За последние сутки в Приморском крае произошло сразу несколько серьёзных автомобильных аварий. Некоторых водителей после столкновений пришлось забрать в реанимацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшим вечером в Надеждинском районе Приморья произошло жёсткое ДТП. Недалеко от села Кипарисово столкнулись несколько автомобилей, включая микрогрузовик. По предварительной версии, виновником инцидента стал водитель внедорожника, который мчался по трассе на приличной скорости. Как сообщают очевидцы, в какой-то момент мужчина не совладал с управлением, и машина кубарем покатилась по дороге. Попутно джип собрал целый «урожай» из разбитых авто. Сам лихач, по всей видимости, не был пристёгнут ремнём безопасности – он вылетел из салона авто, «пропахав» примерно 20 метров дороги. Тем не менее он выжил. Ещё один участник аварии сломал ногу.





Ещё одна авария произошла этим утром в Партизанском районе, возле села Перетино. Там в кювет улетела Mazda Premacy. Водитель иномарки по известной только ему причине не справился с управлением и на полном ходу ушёл с трассы. По информации автомобильного сообщества dpscontrol.ru, «рулевой» получил серьёзные травмы и повредил позвоночник. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Его пассажирка сильно ударилась головой, но её состояние не вызывает опасений.





Жёсткие аварии постоянно происходят в Приморском крае. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Так, вскоре после Нового года во Владивостоке вылетел с дороги автомобиль, в котором находилось четыре человека. Машину сильно искорёжило, а людям, которые ехали в иномарке, понадобилась срочная помощь медиков. На месте происшествия врачам пришлось откачивать водителя, который получил обширную травму головы.