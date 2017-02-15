Жители Владивостока оказались одними из самых зависимых от Instagram

Жители столицы Приморского края стали одними из самых зависимых от Instagram среди россиян. Владивосток попал в топ-10 городов-лидеров в социальной сети, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг самых активных в Инстаграме городов составили эксперты технологической компании KAYAK. Они проанализировали, какие российские города пользуются наибольшей популярностью в Instagram, и выяснили, сколько стоит поселиться в местных отелях в феврале.

Безоговорочным лидером по количеству постов - 55,4 миллиона публикаций – разумеется, стала Москва. Самые популярные хештеги при этом - #GUM и #Moskvacity. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Приморская столица в этом рейтинге стала восьмой. Владивосток насобирал 5,7 миллионов постов (публикаций – прим. ред.). Русский хештег краевого центра #владивосток опубликован более 3,7 миллиона раз, а английская версия #vladivostok – более 2 миллионов раз.

Пользователям Instagram краевого центра также хорошо знакомы другие популярные хештеги - #ig_vladivostok (278 020 публикаций), #vladivostok_beautiful (266 266 публикаций), #vladivostok_city (129 770 публикаций), #vladivostok_official (119 191 публикаций). Именно по этим меткам можно найти самые яркие снимки краевого центра.

Также, по данным составителей исследования, во Владивостоке находятся самые дорогие 4-звёздочные отели – в среднем по 4266 рублей за ночь.

Примечательно, что приморцы действительно крайне активно ведут себя в социальных сетях. Жители краевого центра живо реагируют на происходящее в городе и спешат делиться этим с подписчиками. Реакцию на жизнь в регионе можно запросто отследить по заветным хештегам. Люди делятся настроением, мыслями, эмоциями или просто снимками после выпавшего снега, красивого заката, радуги, какого-то резонансного происшествия, праздника и многого другого.

Недавно в Сети начала набирать популярность «возрастная инстаграмерша», 81-летняя баба Валя из Находки. Внуки пожилой женщины постят снимки с подписями «меня лайкает твой дед» и загружают селфи своей бабушки.

Публикация от Vadim Popov (@vadim_popov.ru) Фев 14 2017 в 12:56 PST

Жить в городе у моря. Публикация от Lyuba Lee (@photo_lyuba) Фев 14 2017 в 3:01 PST

Публикация от Ольга Пупышева (Строева) (@olgapupysheva) Фев 14 2017 в 2:25 PST

Публикация от Руслан Гильманов (@gilmanov.ru) Фев 14 2017 в 3:51 PST

Публикация от Рисую✨Фотографирую Владивосток (@anya_verhoturova) Фев 14 2017 в 3:15 PST

Публикация от Beregovaya Yulia (@yuliaberegovaya) Янв 14 2017 в 5:44 PST

Публикация от @pozharskaya_live Дек 18 2016 в 5:38 PST

Публикация от Анютка (@a.palna) Фев 8 2017 в 8:16 PST

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ika MASLINKA (@imaslinka) Фев 13 2017 в 2:55 PST