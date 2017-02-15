Жители Владивостока оказались одними из самых зависимых от Instagram

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Приморская столица насобирала более 5,7 миллионов публикаций
|Фото: РИА "Восток-Медиа", instagram.com
Жители столицы Приморского края стали одними из самых зависимых от Instagram среди россиян. Владивосток попал в топ-10 городов-лидеров в социальной сети, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Рейтинг самых активных в Инстаграме городов составили эксперты технологической компании KAYAK. Они проанализировали, какие российские города пользуются наибольшей популярностью в Instagram, и выяснили, сколько стоит поселиться в местных отелях в феврале.
Безоговорочным лидером по количеству постов - 55,4 миллиона публикаций – разумеется, стала Москва. Самые популярные хештеги при этом - #GUM и #Moskvacity. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
Приморская столица в этом рейтинге стала восьмой. Владивосток насобирал 5,7 миллионов постов (публикаций – прим. ред.). Русский хештег краевого центра #владивосток опубликован более 3,7 миллиона раз, а английская версия #vladivostok – более 2 миллионов раз.
Пользователям Instagram краевого центра также хорошо знакомы другие популярные хештеги - #ig_vladivostok (278 020 публикаций), #vladivostok_beautiful (266 266 публикаций), #vladivostok_city (129 770 публикаций), #vladivostok_official (119 191 публикаций). Именно по этим меткам можно найти самые яркие снимки краевого центра.
Также, по данным составителей исследования, во Владивостоке находятся самые дорогие 4-звёздочные отели – в среднем по 4266 рублей за ночь.
Примечательно, что приморцы действительно крайне активно ведут себя в социальных сетях. Жители краевого центра живо реагируют на происходящее в городе и спешат делиться этим с подписчиками. Реакцию на жизнь в регионе можно запросто отследить по заветным хештегам. Люди делятся настроением, мыслями, эмоциями или просто снимками после выпавшего снега, красивого заката, радуги, какого-то резонансного происшествия, праздника и многого другого.
Недавно в Сети начала набирать популярность «возрастная инстаграмерша», 81-летняя баба Валя из Находки. Внуки пожилой женщины постят снимки с подписями «меня лайкает твой дед» и загружают селфи своей бабушки.