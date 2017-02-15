Жители Владивостока оказались одними из самых зависимых от Instagram

Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 12:15
Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы
Хабаровчанам за войну с автохамами грозят арест и лишение свободы
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Приморью грозит аномальное потепление
Приморью грозит аномальное потепление
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 18:33
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 14:43
Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции

Обсуждаемое
вчера, 15:54
23

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
19

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 17:25
6

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:55
5

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
5

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:30
5

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
вчера, 12:40
4

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
вчера, 17:51
4

Госстройнадзор предположил ошибку технологии в стройке на Станюковича
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы сегодня, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 347



Система Orphus

Жители Владивостока оказались одними из самых зависимых от Instagram

Жители Владивостока оказались одними из самых зависимых от Instagram
Приморская столица насобирала более 5,7 миллионов публикаций
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа", instagram.com

Жители столицы Приморского края стали одними из самых зависимых от Instagram среди россиян. Владивосток попал в топ-10 городов-лидеров в социальной сети, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг самых активных в Инстаграме городов составили эксперты технологической компании KAYAK. Они проанализировали, какие российские города пользуются наибольшей популярностью в Instagram, и выяснили, сколько стоит поселиться в местных отелях в феврале.

Безоговорочным лидером по количеству постов - 55,4 миллиона публикаций – разумеется, стала Москва. Самые популярные хештеги при этом - #GUM и #Moskvacity. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Приморская столица в этом рейтинге стала восьмой. Владивосток насобирал 5,7 миллионов постов (публикаций – прим. ред.). Русский хештег краевого центра #владивосток опубликован более 3,7 миллиона раз, а английская версия #vladivostok – более 2 миллионов раз.

Пользователям Instagram краевого центра также хорошо знакомы другие популярные хештеги - #ig_vladivostok (278 020 публикаций),  #vladivostok_beautiful (266 266 публикаций), #vladivostok_city (129 770 публикаций), #vladivostok_official (119 191 публикаций). Именно по этим меткам можно найти самые яркие снимки краевого центра.

Также, по данным составителей исследования, во Владивостоке находятся самые дорогие 4-звёздочные отели – в среднем по 4266 рублей за ночь.

Примечательно, что приморцы действительно крайне активно ведут себя в социальных сетях. Жители краевого центра живо реагируют на происходящее в городе и спешат делиться этим с подписчиками. Реакцию на жизнь в регионе можно запросто отследить по заветным хештегам. Люди делятся настроением, мыслями, эмоциями или просто снимками после выпавшего снега, красивого заката, радуги, какого-то резонансного происшествия, праздника и многого другого.

Недавно в Сети начала набирать популярность «возрастная инстаграмерша», 81-летняя баба Валя из Находки. Внуки пожилой женщины постят снимки с подписями «меня лайкает твой дед» и загружают селфи своей бабушки.

 

Жить в городе у моря.

Публикация от Lyuba Lee (@photo_lyuba)

 

Публикация от @pozharskaya_live

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru