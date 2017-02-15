Леопарды вернулись на тропу над Нарвинским тоннелем

Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» удалось получить не только фото, но и видеодоказательство того, что леопарды вновь ходят по своей исторической тропе над Нарвинским тоннелем. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в конце декабря редкого зверя над тоннелем «поймала» фотоловушка. Теперь «Земля леопарда» поделилась и коротким видео, снятым в ночное время: на нём хорошо видно, как леопард не торопясь шествует в заповедных угодьях.

«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал – символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Природа откликнулась на заботу человека, и нет никаких сомнений, что решение о строительстве экодука в самом сердце «Земли леопарда» было верным. Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась».

Изучив следы животных на снегу, специалисты «Земли леопарда» предположили, что помимо леопардессы Leo 92F по тропе ходит ещё и самец дальневосточного леопарда. Кроме того, здесь же обнаружено множество следов копытных.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Нарвинский автодорожный тоннель был открыт в марте 2016 года. Он позволил значительно снизить угрозу гибели для животных, пересекающих трассу. Одновременно проект значительно улучшил жизнь автолюбителей, раньше вынужденных ехать по пыльной грунтовке. Теперь на этом участке нет заторов. Благодаря подогреву проезжей части на въездах в тоннель здесь не бывает снега. Кроме того, объект находится под круглосуточной охраной, а также оборудован средствами связи, которые могут пригодиться в экстренных случаях.