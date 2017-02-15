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Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке

Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Однако компания проигнорировала возможное ЧП
16 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Застройщик многоуровневой парковки на Станюковича заявил о готовности восстановить обрушившуюся дорогу за свой счёт. Специалисты рассказали, как не допустить дальнейшего обрушения откоса, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Подрядчик, возводивший подпорную стену, рухнувшую накануне вместе с частью автомобильной дороги, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции ещё 10 февраля. Об этом стало известно в ходе совещания по ликвидации последствий обрушения.

Руководитель краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко отметил, что в распоряжение ведомства попали документы, подтверждающие, что подрядчик знал о нарушениях.

«У нас есть копии писем, которыми обменивались заказчик, ООО «КаскадСтрой», и подрядчик, «Госспецстрой-2», от 10 февраля текущего года. В них сообщается о раскрытии трещин. Заказчик проинформировал подрядчика о том, что шпунтовая стена начала трещать. Стороны никого не уведомили, полагая, что ситуация находится под контролем, рассчитывая, что проектные решения имеют двойной запас прочности. Не хотелось бы забегать вперёд и говорить об ошибке проектировщиков, тем не менее, отмечу, что данный проект прошёл вневедомственную экспертизу», – подчеркнул Михаил Заиченко.

Застройщик выразил готовность предпринять все необходимые меры для устранения ЧП. Все работы проведут за счёт компании, заверил руководитель ООО «КаскадСтрой» Вадим Толстиков.

К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили, в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе. В данный момент специалисты решили укрепить откос, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, вице-губернатор поручил провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за обрушения стала видна магистральная  теплотрасса. Главный инженер по тепловым сетям «Дальэнерго» Алексей Старцев при этом доложил, что по итогам осмотра дефектов на данном участке нет и теплоснабжение не нарушено. 

 
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