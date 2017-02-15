Приморью грозит аномальное потепление - воздух прогреется до 8 градусов выше нуля. Похолодание ожидается к концу рабочей недели, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Циклоническая активность в крае, по информации портала "Примпогода", окончательно ослабла. Континентальные районы региона находятся под защитой сибирского антициклона, где стоит малооблачная и сухая погода. Ночами ещё сохраняется мороз, зато днём хорошо греет февральское солнце, на южных склонах увеличиваются проталины. В ясные дни суточная амплитуда температуры воздуха местами достигает 20 градусов и больше.

Минувшей ночью характер погоды в Приморье не изменился. Сегодня в течение дня юго-западными потоками на край будет выноситься тёплая воздушная масса с Китая, потеплеет до +1… +8 градусов, на севере - до 0…−3. При этом среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3–8 градусов.

В краевом центре в среду, 15 февраля, установится переменная облачность без осадков. При слабом и умеренном юго-западном ветре столбик термометра поднимется до 0… +3 градусов.

Между тем, в последний день рабочей недели на Приморье обрушится холодная воздушная масса с севера. На большей территории усилится северный ветер и похолодает, пройдёт снег.