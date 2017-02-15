Сегодня часть Владивостока останется без света

Сегодня часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации "Владивостокских электрических сетей", в среду, 15 февраля, в промежутке с 9 утра до 5 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам: Адмирала Горшкова, 32, 36, 38, 40; Адмирала Кузнецова, 50; Адмирала Юмашева, 7, 22а, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 38; Академика Королёва, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27; Алеутская, 17; Анны Щетининой, 30, 39; Девятая, 19а, 21; Десятая, 26, 27, 34, 38, 40; Западная, 33; Карла Маркса, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 117, 123, 129в, 152, 156; Кольцевая, 98, 100, 102; Курильская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 52, 53, 54, 56, 58; Мыс Кунгасный, 1а, 2, 3-б, 5; Набережная, 1-б; Океанский проспект, 87, 103, 105; Охотская, 1, 2д; Полуденная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 25, 27; садовое общество «Портовик-1», 23-б; садовое товарищество «Зелёный угол», 119, 120; Светланская, 35; Светлая, 45а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 127, 129; Суворовская, 48, 52, 125, 127, 129, 131, 133, 135; Тернейская, 7, 11, 11-б, 13, 16; Чунаева, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 103, 105, 107; Школьный переулок, 3; Южная, 1, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Юности, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17.

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