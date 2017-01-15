Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко

Биографию писателя Александра Фадеева написал владивостокский журналист Василий Авченко. Книгу выпустило столичное издательство «Молодая гвардия» в популярной серии «Жизнь замечательных людей», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Василий Авченко – автор книг «Правый руль», «Глобус Владивостока», «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильёй Лагутенко), «Кристалл в прозрачной оправе». Над биографией Фадеева он работал около четырёх лет.

«В равной степени интересны и тексты, и жизнь Фадеева, похожая на остросюжетный роман с трагической развязкой, – говорит Авченко. – Важно и то, что Фадеев до конца считал себя дальневосточником. Приморье присутствует не только в «Разгроме» или «Последнем из удэге», но даже в «Молодой гвардии», где краснодонские подпольщицы поют про «штурмовые ночи Спасска»… Поэтому дальневосточным страницам жизни писателя я уделил особое внимание».

Александр Фадеев родился под Тверью в 1901 году, детство и юность провёл в Приморье. Учился во Владивостокском коммерческом училище, партизанил, воевал в рядах Народно-революционной армии Дальневосточной республики. В 1939-м возглавил Союз писателей СССР, в 1956-м покончил с собой. К 115-летию со дня рождения писателя в Приморском музее имени Арсеньева открылась выставка «В память о Саше», посвящённая юности Фадеева.





Сочинение ученика ВКУ Фадеева по повести Гоголя “Портрет”

«Если в советское время Фадеева превозносили как классика, то в перестроечный период он вместе с рядом других героев советской эпохи подвергся шельмованию. Нужно по-новому осмыслить эту крупную, интересную, сложную фигуру», – считает Василий Авченко.





Соколята. Фадеев и его друзья. Владивосток 1917-18

«Книги Фадеева и его биография — отличный разговор не только о литературе, но и вообще о жизни: о личном и общественном, о призвании и долге», – отметил писатель Роман Сенчин в своей рецензии на новую биографию Фадеева.

Как ранее сообщало РИА “Восток-Медиа”, в декабре 2016-го во Владивостоке и Чугуевке состоялись дни памяти автора хрестоматийных “Разгрома” и “Молодой гвардии”.



