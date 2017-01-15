В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла

Специалисты в круглосуточном режиме восстанавливают оборудование на котельной в Черниговском районе, чтобы уже сегодня, 15 января, вечером запустить отопление. До сих пор остаются без тепловой энергии 44 жилых дома и социальные объекты в посёлке Сибирцево.





По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, накануне вечером в населённый пункт выехал заместитель главы региона Евгений Вишняков. Там он провёл заседание оперативного штаба. По информации, которую предоставила и. о. директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, на муниципальной котельной Сибирцева произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.

«Производилась замена подшипников тележки шлакоудалителя и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада», — рассказала она.





Евгений Вишняков акцентировал внимание, что для ликвидации аварии есть все необходимые материальные и трудовые ресурсы. Также он добавил, что причину аварии уже обнаружили.

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование. Сложность проведения ремонтных работ усугубляется и тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха на улице», — отметил он.





По словам замглавы региона, есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.





Восстановить необходимые параметры теплоснабжения посёлка планируется в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.