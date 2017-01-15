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"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"

"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
Сегодня битва продолжится
сегодня, 11:11
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

В высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд продолжается борьба за первенство. Один из фаворитов – «Приморочка» накануне в тяжёлой борьбе дожала гостей из «Воронежа», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первом матче серии с «Воронежем» «Приморочка» выиграла первые две партии, но судьба матча решилась на тай-брейке, где «жёлто-чёрные» показали характер.

К слову, после неплохих двух партий в начале третьего отрезка травму получила приморочка Марина Бондарева, которую заменила Татьяна Шаманаева. В отсутствии стартового доигровщика «Приморочка» весь сет шла в роли догоняющей и так не смогла ни разу сравнять счёт. «Воронеж» сократил отставание в матче, а в четвёртой партии сравнял счёт.


 

 

На тай-брейке приморские спортсменки сыграла собранно и показали всё лучшее, что умеют в нападении. В концовке победу «Приморочке» принесла игра на блоке – 15:11.

«Игра сегодня совсем не получилась. Тяжёлая борьба, и в большинстве отрезков мы боролись сами с собой. После травмы Марины Бондаревой произошёл психологический надлом. Игроки, которые вышли на замену, не смогли усилить игру, были в замешательстве, и долго не получалось их вывести из ступора», – прокомментировал итог встречи наставник приморских девушек Александр Стаценко.

Сегодня в «Олимпийце» состоится повторная встреча 7-го тура. Вход свободный.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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