В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"

Во Владивосток на судне «Бухта Наталии» прибыла первая партия консервов рыбокомбината «Островной». Из Приморья 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии направятся в Челябинскую область, откуда их разошлют по всей стране, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Скандально известный рыбоперерабатывающий завод ООО «Островной рыбокомбинат» на острове Шикотан, в судьбу которого пришлось вмешиваться лично президенту России Владимиру Путину, после продолжительного простоя заработал на полную мощь. Уже на протяжении нескольких месяцев предприятие готовит продукцию для отечественного потребителя.

Сейчас комбинат полностью обеспечен сырьём для безостановочной работы в осенне-зимний период, выплачены все задолженности по налогам и заработной плате, решены проблемы с поставщиками и подрядчиками. По словам генерального директора ООО «Островной рыбокомбинат» Михаила Зайцева, сейчас на заводе работают около 200 человек, 100 из них — жители острова Шикотан. После новогодних праздников к производству присоединятся ещё почти 40 человек. В ближайшее время завод перестроится на работу в две смены.

В ночь с 13 на 14 января, пока россияне отмечали старый Новый год, в дальневосточный порт Владивостока прибыло судно «Бухта Наталии» с первой поставкой консервов «Островного». Партия, разгрузка которой началась в Приморье, произведена в конце 2016 года с сайровой путины.

«Все консервы сделаны из сырья высокого качества. Первую партию — а это 2,5 миллиона банок — мы отгрузили на транспорт наших партнёров и инвесторов «Поларис» и «Интеррыбфлот». Товар поедет в Сибирь, в Челябинскую область, где с распределительного центра будет расходиться по всей России», — отметил Зайцев.

Кроме того, у руководства предприятия уже сформированы грандиозные планы по развитию и совершенствованию производства. На Шикотане появятся четыре новых крупных завода — два морозильных, рыбомучное и новое консервное предприятие.

«В планах — полная реконструкция завода и строительство новых. Осуществляется проектирование восстановления рыбопромыслового причала, берегоукрепления, делаются проекты заводов. Мы уже общались с нашими потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске, мы работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного оборудования. В наших планах выйти на колоссальные объёмы по производству, приёму и переработке сырья. Готовимся достойно встретить подходы сельди иваси», — резюмировал Михаил Зайцев.

Главным инвестором проекта оздоровления рыбокомбината «Островной», благодаря которому стало возможным его восстановление, стал Курильский универсальный комплекс. Кроме того, без доли сомнения по приглашению комплекса в «становлении на ноги» мощного предприятия согласились принять участие компании «Интеррыбфлот» и «Поларис». Именно они являются основными поставщиками сырья на завод и организаторами транспортировки готовой продукции. Судно «Бухта Наталии», прибывшее во Владивосток, принадлежит «Поларису» и после выгрузки отправляется обратно на Шикотан за следующей партией консервов.

«Рейс прошёл в штатном режиме. Никаких замечаний нет. Экипаж судна очень опытный и слаженный, работает не первый год. Единственная сложность — зимние условия. Вообще рейс занимает 3-4 дня, но были штормовые условия, поэтому получилось немного больше», — рассказал заместитель генерального директора по безопасности мореплавания компании «Поларис» Валерий Шекуров.

После завершения разгрузки товара «Бухта Наталии» вернётся на Шикотан, где заберёт ещё 2,5 миллиона консервов. После этого будет небольшой перерыв, а затем рейсы возобновятся — судно будет курсировать по мере необходимости.

«За последние четыре месяца комбинат выпустил 5 миллионов банок. Мы поставили им около 1 300 тонн сырья. Основная часть — скумбрия, а также кальмар и иваси. Первая партия — а это около сорока 20-тонных контейнеров — отправится в Челябинскую область железнодорожными составами. Небольшая часть останется здесь и будет реализована в Приморье. В дальнейшем планируем охватить всю Россию», — рассказал директор ООО «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.

История рыбокомбината «Островного», о которой сообщало РИА «Восток-Медиа», известна многим россиянам. После того, как его сотрудники пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и гибель производства, в истории завода началась новая эпоха. Благодаря новым инвесторам и вмешательству властей стартовала процедура оздоровления крупного предприятия. Примечательно, что именно во Владивостоке во время Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор Курильского универсального комплекса Александр Кан подписали соглашение о сотрудничестве.







































































































