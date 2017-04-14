Роспотребнадзор ищет в магазинах Владивостока запрещённый спирт

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проинспектировали ещё 56 продуктовых торговых точек Владивостока. Совместно с сотрудниками полиции за неделю они обнаружили и изъяли более трёх литров незаконной спиртосодержащей непищевой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рейдовые инспекции санкционированы постановлением № 39 главного санитарного врача Российской Федерации – с 27 марта на территории страны приостановлена розничная продажа «спиртосодержащей непищевой продукции со спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».

В ходе проверок с 6 по 13 апреля уполномоченные сотрудники «накрыли» торговую точку - магазин «Продукты» на улице Нейбута, 20. Предприниматель хранила и продавала медицинский антисептический раствор «Этанол» и 95-процентный этиловый спирт - 32 флакона.

По итогам рейда вся незаконная продукция арестована, а к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.







