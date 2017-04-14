Приморцев обещают накормить голубым и другим сыром

Технолог одной из приморских компаний по производству сыров - «Провиант» - прошла обучение в Италии. Поэтому следующие партии сыра, многие из которых окажутся на столе у жителей края, будут изготовлены с поправками на оригинальную рецептуру мастеров из Старого Света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

К слову, сыр приморского производства, изготовленный по итальянской технологии, уже был удостоен награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров» в 2016 году. А в грядущие три года, вплоть до 2020-го, власти планируют продолжать реализацию программы поддержки сельского хозяйства из краевого бюджета. В числе приоритетных отраслей – молочное производство, непосредственно связанное с производством сыра.

Руководство региона отмечает: благодаря этой программе за последние пять лет уже удалось увеличить производство молока на 15 %, при этом сохраняется задача – нарастить долю приморской продукции на прилавках магазинов.