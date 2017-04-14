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Приморье вскоре получит второй федеральный транш на ремонт дорог

Приморье вскоре получит второй федеральный транш на ремонт дорог
Его объём превышает миллиард рублей
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Правительство Российской Федерации согласовало второй целевой денежный транш Приморскому краю. Его объём составит 1,13 миллиарда рублей, деньги будут направлены на восстановление автомобильных дорог и мостов, повреждённых в результате прошлогоднего наводнения после тайфуна «Лайонрок».

Как сообщили сотрудники краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, для полного восстановления дорожной инфраструктуры Приморья после тайфуна по расчётам специалистов было заявлено около трёх миллиардов рублей.

«Первые 260 миллионов рублей пришли нам в конце прошлого года, сейчас ждем второй транш – 1,13 миллиарда. Как только средства будут доведены, направим их на оплату работ по восстановлению дорог и мостов, пострадавших в ходе наводнения. В настоящее время ремонт уже ведется силами «Примавтодора», – уточнил директор департамента Александр Швора.

Всего в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что стихия нанесла большой урон транспортной инфраструктуре – до сих пор ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.

 
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