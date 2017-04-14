Школа села Кокшаровка готовится отметить 60-летие

На следующей неделе, 22 апреля, свой 60-летний юбилей готовится отметить средняя общеобразовательная школа села Кокшаровка Чугуевского района. Подготовка к празднику идёт уже вовсю: учителя и ученики рисуют плакаты, оформляют памятные фотостенды, репетируют концертные номера.

Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель директора школы Галина Филаретова, приглашения на юбилей, адресованные выпускникам, уже размещены в местной районной газете и в социальной сети «Одноклассники».

«Те, кто живёт в селе, и так частенько заходят в родную школу, - рассказала Галина Николаевна. – Но мы ждём и гостей издалека. Приглашены представители районного управления образования, администрации Чугуевского района, наши меценаты-предприниматели, которые помогают школе с ремонтом.

Кокшаровская школа во время прошлогоднего наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», попала в зону затопления. Однако кирпичное здание не пострадало – а напротив, стало временным пристанищем для тех, кто лишился жилья из-за удара стихии. Сейчас в школе обучаются 137 детей, в этом году к выпуску из 11 класса готовятся 6 учеников. В школе есть свой музей – и одним из пунктов праздничной юбилейной программы станет экскурсия по нему, подготовленная учительницей Ольгой Гончар.



