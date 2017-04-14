Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 15:44
Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера
Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
сегодня, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
сегодня, 13:20
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам

Обсуждаемое
вчера, 17:24
13

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 20:30
9

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 16:20
6

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 19:00
5

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 18:45
4

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 08:28
3

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 16:10
2

Владивосток установил рекорд в "Тотальном диктанте"
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды сегодня, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству сегодня, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1242



Система Orphus

Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера

Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера
Автор сюиты "Морские пейзажи" - бывшая жительница Приморья
только что
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено РИА "Восток-Медиа" Марией Науэн

Во Владивостоке завершается 26-й международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который длился с 4 апреля и впервые объединил два вида творчества. Сегодня, во время закрытия, состоится мировая премьера сюиты «Морские пейзажи», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 18:30 в большом зале Приморской краевой филармонии начнётся  церемония закрытия фестиваля «Дальневосточная весна», который собирает во Владивостоке российских и зарубежных музыкантов – из Республики Корея, США, Китая, Норвегии, Финляндии и других стран. Сейчас впервые участвует Пекинский международный симфонический оркестр, главный дирижёр которого – бывшая жительница Владивостока Мария Науэн. Перед приездом на родину она рассказала в интервью «Восток-Медиа» о своём коллективе и будущей мировой премьере сюиты для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи».

Кроме Пекинского оркестра, на сцену филармонии выйдет также Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством Анатолия Смирнова. Программа вечера включает увертюру «Морская тишь и счастливое плавание» Мендельсона, симфоническую картину «Садко» Римского-Корсакова, увертюру «Летучий голландец» Вагнера, увертюру Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта» и другие произведения. Ещё одна премьера во Владивостоке -  концерт для фортепиано с оркестром «Ода Весне» Раффа.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru