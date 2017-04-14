Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера

Во Владивостоке завершается 26-й международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который длился с 4 апреля и впервые объединил два вида творчества. Сегодня, во время закрытия, состоится мировая премьера сюиты «Морские пейзажи», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 18:30 в большом зале Приморской краевой филармонии начнётся церемония закрытия фестиваля «Дальневосточная весна», который собирает во Владивостоке российских и зарубежных музыкантов – из Республики Корея, США, Китая, Норвегии, Финляндии и других стран. Сейчас впервые участвует Пекинский международный симфонический оркестр, главный дирижёр которого – бывшая жительница Владивостока Мария Науэн. Перед приездом на родину она рассказала в интервью «Восток-Медиа» о своём коллективе и будущей мировой премьере сюиты для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи».

Кроме Пекинского оркестра, на сцену филармонии выйдет также Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством Анатолия Смирнова. Программа вечера включает увертюру «Морская тишь и счастливое плавание» Мендельсона, симфоническую картину «Садко» Римского-Корсакова, увертюру «Летучий голландец» Вагнера, увертюру Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта» и другие произведения. Ещё одна премьера во Владивостоке - концерт для фортепиано с оркестром «Ода Весне» Раффа.



