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Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами

Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами
В Приморье обсудили детскую оздоровительную кампанию – 2017
только что
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания на своём очередном заседании заслушал информацию профильных департаментов об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей и подростков в Приморском крае в 2017 году.

Как рассказала директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко, в текущем году запланирован отдых 192 177 детей, летом планируется охватить 182 568 ребят. На эти цели предусмотрено 249 миллиона рублей.

В реестр Приморского края – 2017 предварительно включены 622 организации отдыха и оздоровления, в том числе больше 500 пришкольных лагерей. В загородных и санаторных лагерях будет организовано 5-6-ти разовое питание, в лагерях труда и отдыха 2-4 разовое питание, в лагерях с дневным пребыванием 2-3 разовое питание.

Директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева сообщила депутатам, что в текущем году планируется направить на отдых и оздоровить больше 8 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели предусмотрено 75,8 миллионов рублей. Для них закупят 5 126 путёвок в детские оздоровительные лагеря за счёт средств краевого бюджета и 800 путевок за счёт федеральной казны. Больше 2 тысяч детей отдохнут и пройдут реабилитацию на базе 12 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Кроме того, предусмотрено трудоустройство на временные рабочие места в свободное от учёбы время не менее 11 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В том числе сирот, детей-инвалидов, детей из неполных, многодетных семей, а также подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних.

Лилия Лаврентьева обратила внимание депутатов на то, что не все муниципальные образования предусмотрели в своих бюджетах средства на трудоустройство подростков.

«Безусловно, у нас вызывают тревогу муниципалитеты, которые не включили в свои бюджеты расходы на обеспечение занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К нашему глубокому сожалению в этот список попала Находка, где уровень преступности среди детей и подростков вырос на 63 процента в прошлом году. Будем обращаться к губернатору, чтобы повлиять на ситуацию», – прокомментировал ситуацию Игорь Чемерис.

Как и в прошлые годы, большинство приморских детей проведут летние каникулы в пришкольных лагерях. Количество загородных центров отдыха и санаториев, отвечающих современным требованиям, ежегодно уменьшается. Как отметила директор департамента образования Оксана Мартыненко, у ряда образовательных организаций имеются загородные лагеря, но эксплуатировать их невозможно из-за плохого состояния.

Как отметил руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Дмитрий Маслов, за последние пять лет в Приморском крае закрылись 10 детских загородных лагерей и здравниц, и эта тенденция продолжается. В то же время предпринимаются попытки заработать на летнем отдыхе, и только в прошлом году правоохранительные органы закрыли 6 объектов, несоответствующих требованиям безопасности.

В ходе обсуждения вопроса комитет поддержал предложение депутата Сергея Слепченко и рекомендовал департаменту образования к июлю текущего года подготовить план по развитию и увеличению сети загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей в Приморском крае.

Кроме того, депутаты намерены вновь вернуться к вопросу выплаты родителям компенсации стоимости путёвки. Как отметил председатель комитета Игорь Чемерис, данная мера поддержки не очень востребована гражданами. «Мы обратились к департаменту образования, чтобы выяснить и проанализировать, с чем это связано. Возможно, стоит увеличить размер компенсации и сделать её адресной, чтобы у семей с низким достатком, многодетных появилась возможность обеспечить своим детям качественный отдых в летний период», – сказал Игорь Чемерис.

В своём решении комитет также рекомендовал администрации края рассмотреть возможность развития сети организаций отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края в рамках государственно-частного партнёрства. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо обратить внимание на создание в детских оздоровительных лагерях так называемой безбарьерной среды и условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Доступная среда».


 
 
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