Приморские организации социальной направленности получат поддержку

Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания накануне поддержал изменения в краевой закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

Как сообщил инициатор законопроекта председатель комитета Игорь Чемерис, предлагается расширить перечень мер информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. В установленном администрацией края порядке краевые теле-, радиоканалы и печатные издания будут предоставлять этим организациям бесплатное эфирное время и печатную площадь, а также размещать информационные материалы об их деятельности в Интернете. Кроме того, в краевом законе пропишут возможность дополнительного профессионального образования для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.





Ещё одно изменение касается срока, в течение которого некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг предоставляются меры финансовой поддержки. В новой редакции закона минимальный срок, на который некоммерческим организациям предоставляются меры имущественной поддержки и субсидии составляет не менее двух лет.

Как отметил Игорь Чемерис, на законопроект получено положительное заключение губернатора. По решению комитета проект закона о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций аппарат ЗС ПК внесёт в повестку очередного заседания Законодательного собрания для рассмотрения в трёх чтениях.





Участвовавший в заседании комитета председатель Законодательного собрания Александр Ролик также поддержал данную инициативу.

«В своё время я принимал участие в разработке краевого закона о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это важно для Приморского края, который является лидером по количеству таких организаций, их у нас 3200. Большая часть из них решает важные социальные вопросы, работая совместно с органами государственной власти и местного самоуправления по поддержке социально незащищенных граждан, патриотическому воспитанию и другим направлениям. Сегодня деятельности этих организаций уделяет большое внимание руководство страны. В частности, президент РФ в своём послании Федеральному Собранию», – напомнил Александр Ролик. Спикер краевого парламента предложил профильному комитету посвятить отдельное заседание деятельности некоммерческих организаций – обсудить положительный опыт и имеющиеся проблемы.



