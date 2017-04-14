Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 15:27
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
Пасхальные куличи начали продавать на улицах Хабаровска
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
сегодня, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
сегодня, 07:01
Рабочая неделя в Приморье завершится дождями

Обсуждаемое
вчера, 17:24
13

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 20:30
9

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 16:20
6

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 18:45
4

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 19:00
3

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 08:28
3

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
сегодня, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 16:10
2

Владивосток установил рекорд в "Тотальном диктанте"
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды сегодня, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству сегодня, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1242



Система Orphus

Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума

Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума
Морские котики пополнят ряды артистов комплекса
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Приморский океанариум

Ряды артистов Приморского океанариума пополнят морские котики. Перед зрителями будут выступать ревнивый Зин и чувствительная, но доминантная по натуре, Чеба, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации научно-образовательного комплекса, всего в экспозициях океанариума обитает пять морских котиков. Однако пока участниками программы станут Зин и Чеба. Их тренируют Владимир Маслов и Екатерина Бурцева. В качестве дублеров выступят еще два кота - Паша и Кнопа.

Сейчас Зину 9 лет, а Чебе - семь. Сотрудники океанариума уверяют, что Зин – спокойный и весьма старательный самец.

Ведущий представления и тренер сивуча Айка Владимир Маслов признался, что именно Зин в свое время стал его первым воспитанником. Это случилось ещё в 2010 году.

«У него очень выразительные глаза, и он тогда еще был Зиной. То, что это мальчик, выяснилось несколько позже. Ну, а потом уже был сивуч Айк. Получается, я вернулся к старому другу. Зин – настоящий романтик, но при этом он очень обидчив и ревнив. Он - очень ранимая натура», - рассказал Маслов.

По словам тренера, с морскими котиками работать проще. Они любопытны, как и сивучи, но гораздо пугливее и осторожнее. Сивуч, конечно, более опасен и непредсказуем, с ним нужно постоянно держать дистанцию, но методы тренировки практически одинаковы.

С сивучем тренер общается на повышенных тонах, этот зверь должен чувствовать лидера. У Зина и Чебы, рассказал Владимир, все наоборот. Говоришь громче - уходят в воду. С ними нужно быть очень ласковыми.

«Особенно чувствительна к этому Чеба. Может, потому, что работали с ней всегда женщины. Мне кажется, её даже тембр мужского голоса напрягает иногда. Вот с Катей (тренером Екатериной Бурцевой – прим. ред.) у них отлично отношения складываются. Чеба доминирует среди самок. Она боевая и не терпит диктата самцов, но при этом очень изящная, артистичная», - добавил тренер.

У Зина и Чебы сложились очень хорошие и ровные отношения – доходит даже до поцелуев. Специалисты расселяли их на некоторое время, а котики после разлуки начинали касаться друг друга носами. Тренера закрепили этот поведенческий акт – так появился один из элементов тренировки «поцелуй».

Скоро Зин и Чебы переедут в один из бассейнов дельфинария, где продолжат тренировки. Сначала им предстоит привыкнуть к новому месту, «большой» воде, аплодисментам и музыке.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru