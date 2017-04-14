Доминантная Чеба и ревнивый Зин украсят шоу Приморского океанариума

Ряды артистов Приморского океанариума пополнят морские котики. Перед зрителями будут выступать ревнивый Зин и чувствительная, но доминантная по натуре, Чеба, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации научно-образовательного комплекса, всего в экспозициях океанариума обитает пять морских котиков. Однако пока участниками программы станут Зин и Чеба. Их тренируют Владимир Маслов и Екатерина Бурцева. В качестве дублеров выступят еще два кота - Паша и Кнопа.

Сейчас Зину 9 лет, а Чебе - семь. Сотрудники океанариума уверяют, что Зин – спокойный и весьма старательный самец.

Ведущий представления и тренер сивуча Айка Владимир Маслов признался, что именно Зин в свое время стал его первым воспитанником. Это случилось ещё в 2010 году.

«У него очень выразительные глаза, и он тогда еще был Зиной. То, что это мальчик, выяснилось несколько позже. Ну, а потом уже был сивуч Айк. Получается, я вернулся к старому другу. Зин – настоящий романтик, но при этом он очень обидчив и ревнив. Он - очень ранимая натура», - рассказал Маслов.

По словам тренера, с морскими котиками работать проще. Они любопытны, как и сивучи, но гораздо пугливее и осторожнее. Сивуч, конечно, более опасен и непредсказуем, с ним нужно постоянно держать дистанцию, но методы тренировки практически одинаковы.

С сивучем тренер общается на повышенных тонах, этот зверь должен чувствовать лидера. У Зина и Чебы, рассказал Владимир, все наоборот. Говоришь громче - уходят в воду. С ними нужно быть очень ласковыми.

«Особенно чувствительна к этому Чеба. Может, потому, что работали с ней всегда женщины. Мне кажется, её даже тембр мужского голоса напрягает иногда. Вот с Катей (тренером Екатериной Бурцевой – прим. ред.) у них отлично отношения складываются. Чеба доминирует среди самок. Она боевая и не терпит диктата самцов, но при этом очень изящная, артистичная», - добавил тренер.

У Зина и Чебы сложились очень хорошие и ровные отношения – доходит даже до поцелуев. Специалисты расселяли их на некоторое время, а котики после разлуки начинали касаться друг друга носами. Тренера закрепили этот поведенческий акт – так появился один из элементов тренировки «поцелуй».

Скоро Зин и Чебы переедут в один из бассейнов дельфинария, где продолжат тренировки. Сначала им предстоит привыкнуть к новому месту, «большой» воде, аплодисментам и музыке.



























































