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В Приморье участники праймериз ЕР продолжат дебаты

В Приморье участники праймериз ЕР продолжат дебаты
Дискуссию посвятят вопросам образования и защиты окружающей среды
только что
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Во Владивостоке в субботу, 15 апреля, стартует следующая серия дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в думу города Владивостока. Прения состоятся на площадке Приморской краевой общественной профсоюзной организации работников связи на Светланской, 41а и будут посвящены: в субботу – качеству и доступности образования, в воскресенье – экологии и защите окружающей среды.

Среди участников первой дебат-площадки 6 человек: спикер гордумы Елена Новицкая, её коллега – председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, бывший вице-мэр Владимир Леонов и менее известные широкой общественности, но зарекомендовавшие себя как активные её представители Виктор Акулин, Павел Ёсино и Александр Лапицкий.

Воскресные дебаты пройдут при участии опять же Елены Новицкой и Павла Ёсино, а также делающих первые шаги в большой политике Дениса Русинова и Дарьи Шайкиной.

Дебаты пройдут до 21 мая включительно, по выходным. Наблюдать за состязанием кандидатов можно будет в открытом доступе на сайте онлайн-трансляции pg.er.ru, а также в официальной группе ПГ партии в социальной сети «Одноклассники».

Согласно регламенту праймериз дебаты обязательны для всех участников. Каждому необходимо пройти как минимум два раунда дебатов, в противном случае кандидату грозит аннулирование регистрации. По состоянию на 13 апреля заявление об участии в предварительном голосовании во Владивостоке подали больше 80 человек.

Приём заявок для кандидатов на участие в ПГ «Единой России» проходит до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» – единственная партия РФ, которая проводит предварительное голосование.

 
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